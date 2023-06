Nubifragio a Sezze, un tavolo tecnico in Prefettura

Dopo il sopralluogo di ieri effettuato a Sezze dal prefetto di Latina Maurizio Falco a seguito dei danni causati dal violento nubifragio di domenica pomeriggio, è previsto per oggi pomeriggio un incontro in Prefettura tra Regione Lazio, Provincia, Comune e Consorzio di Bonifica per valutare gli interventi immediati di messa in sicurezza dei luoghi e le azioni strategiche e operative necessarie a ristabilire, nel minor tempo possibile, una situazione di sicurezza e di normalità per la comunità colpita.

Frane, smottamenti ed esondazione di corsi d’acqua sono stati i fenomeni riscontrati nel corso del sopralluogo: fenomeni che hanno comportato anche l’allagamento della Stazione Ferroviaria di Sezze Scalo, nonché di vaste zone di campagne ed ingenti danni per l’agricoltura, la viabilità e le infrastrutture, in particolar modo nelle zone dei Casali, di Sezze Scalo e Suso, dove molte famiglie sono rimaste isolate.

La Prefettura, che già da domenica ha assicurato il necessario coordinamento delle operazioni di soccorso, insieme alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, al Consorzio di bonifica ed alle Associazioni di Volontariato, ha garantito il totale supporto al Sindaco e a tutta la comunità setina, assicurando la continuità dell’intervento della Protezione Civile e della Polizia Locale, finalizzata al monitoraggio costante dei luoghi e delle infrastrutture ed all’attivazione di ulteriori e più qualificati interventi, per la risoluzione immediata delle persistenti criticità. In particolare, nel corso del sopralluogo, è emersa la necessità di programmare un’attività di manutenzione e pulizia dei canali, che consenta il normale deflusso delle acque, nonché di garantire il monitoraggio del Ponte Brivolco, in località Sezze scalo, che, in caso di interruzione a causa di ulteriori ingenti piogge, rischierebbe di isolare il Comune di Sezze dal restante territorio provinciale.