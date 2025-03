Nuoto 2000 Latina, tra vittorie e lezioni da imparare

Prosegue senza sosta l’attività della Nuoto 2000 Latina, impegnata su più fronti con le proprie squadre nei diversi campionati.

Nel campionato di Serie D, la formazione pontina è incappata in una sconfitta sul campo del Villa Aurelia, che si è imposto con il punteggio di 15-8.

Under 14 CSEN: dominio contro il Babel

Grande successo per la squadra Under 14 CSEN guidata da Emiliano Spagnoli, che ha superato il Babel con un netto 13-5, confermandosi capolista a punteggio pieno con 18 punti. Dopo un primo tempo sottotono (1-1) e diversi errori sotto porta, la squadra ha preso in mano la partita, dominando nei restanti tre tempi.

«Al di là del risultato, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, soprattutto nell’approccio alla partita – ha dichiarato Spagnoli – Abbiamo sbagliato troppi gol sotto porta e questo non possiamo permettercelo».

Squadra scesa in vasca: Zingaro, Ensoli, Marafini, Filippi, Moro, Rossi Giovanni, Di Fazio, Martini Edoardo, Rossi Francesco, Martini Ludovico, Archilletti Emanuele, Calenzo, Archilletti Jacopo, Annis, Ciavardini.

Categoria Ragazzi: altra vittoria contro il XXV Ponti

Anche la formazione Ragazzi Fin, guidata da Silvano Spagnoli, ha ottenuto una vittoria convincente, battendo il XXV Ponti per 13-7. Una partita intensa e combattuta, con un’ottima prestazione collettiva, nonostante un’espulsione diretta.

«Abbiamo assistito a una gara ben giocata da parte dei ragazzi – ha commentato Daniele Di Zazzo – Peccato per l’espulsione, ma è importante mantenere un atteggiamento sportivo e rispettare le decisioni arbitrali senza inutili polemiche. Ciò che conta è la buona prova della squadra e un arbitraggio nel complesso adeguato».

Squadra scesa in vasca: Russo, Annis, Padovano, Di Fazio Edoardo, Ciavardini, Occhioni, Formaggio, Martufi, Archilletti, Carosi, Mirabello, Dino, Pedrizzi, Di Fazio Elias, Moro.

La Nuoto 2000 Latina continua così il suo percorso di crescita, con risultati positivi e margini di miglioramento su cui lavorare.