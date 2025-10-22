Nuoto 2000, l’U16 di Spagnoli non sfigura al Torneo Nazionale di Santa Maria Capua Vetere

Grande esperienza e buone indicazioni per la formazione Under 16 dei pontini della Nuoto 2000, che nel fine settimana ha partecipato al prestigioso Torneo Nazionale di pallanuoto disputato a Santa Maria Capua Vetere. La manifestazione ha visto la presenza di alcune tra le più blasonate società del centro Italia, tra cui CN Posillipo, Rari Nantes Salerno, Napoli Acquachiara e Roma Onda, offrendo così un importante banco di prova per i giovani atleti.

Nonostante l’elevato livello delle squadre avversarie, i ragazzi guidati dal tecnico Silvano Spagnoli e dal suo vice Daniele Di Zazzo hanno ben figurato, mostrando carattere, spirito di squadra e margini di crescita incoraggianti. Tra le partite disputate, spicca la buona prestazione contro la Roma Onda, poi finalista del torneo, con una sconfitta di misura per 7-4. Roma ha poi perso la finale contro il CN Posillipo (6-4), a conferma del valore dell’avversario affrontato.

“Non posso che essere soddisfatto di quello che ho visto. – ha dichiarato il tecnico Spagnoli – In particolare, ho apprezzato le potenzialità emerse nel confronto con squadre di altissimo livello come la Roma. Questo ci fa ben sperare per il futuro della nostra squadra. Ovviamente serve ancora tanto lavoro: bisogna crescere sotto ogni aspetto, e questo richiederà grande impegno e dedizione da parte di tutti i ragazzi, soprattutto in allenamento.”