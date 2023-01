Nuoto, Acquaria: oro ai campionati regionali

Lo scorso weekend, sabato 21, presso il Palasport di Guidonia-Montecelio si è tenuta la prima prova dei campionati regionali di nuoto sincronizzato UISP.

Ottimo inizio per le sincronette dell’ASD Aquaria di Pontinia che conquistano subito l’oro con la squadra composta da Valeria De Andreis, Lavinia Fiori, Helena Iacovacci, Aurora Iacovacci, Roberta Maiorino, Esmeralda Gasparutti e Gaia Belato. Sul podio anche la solista Valeria De Andreis che riporta a casa un argento, grazie anche alla grinta, al carattere ed al gran carisma dimostrato in performance.

Soddisfatte le allenatrici Alice Pelucchini e Kety Taglioni che ci dicono:

“un ottimo inizio in questo 2023, le ragazze sono in forma, e stiamo lavorando bene. Abbiamo approfittato delle vacanze natalizie per approfondire alcuni aspetti specifici della tecnica in vista del fitto calendario che ci attende, siamo pronte”.