Nuoto e pallanuoto a Latina, oltre 400 firme per salvare le discipline

Sono oltre 400 le adesioni raccolte dal manifesto promosso dal Comitato civico spontaneo “Salviamo il Nuoto e la Pallanuoto”, nato con l’obiettivo di difendere il futuro delle discipline natatorie a Latina e richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire impianti e una programmazione adeguata per lo sport cittadino.

Domani alle ore 11, al Circolo Cittadino di piazza del Popolo, si terrà un’assemblea pubblica aperta ad atleti, ex atleti, sportivi, famiglie e cittadini. All’incontro interverrà anche Matteo Ciampi, ex campione di nuoto con sette medaglie internazionali tra Mondiali in vasca corta ed Europei, cresciuto agonisticamente proprio a Latina, che porterà la propria testimonianza sul valore educativo e sociale dello sport.

Il Comitato punta a trasformare la mobilitazione in un momento di confronto con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e favorire l’individuazione di soluzioni concrete per garantire la prosecuzione delle attività, in particolare per i settori giovanili. Per i promotori, nuoto e pallanuoto rappresentano non solo discipline sportive, ma anche un patrimonio sociale e formativo per la città.