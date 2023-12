Nuoto, il pontino Ciampi stacca il pass per la finale europea

Il nuotatore di Latina Matteo Ciampi ha superato due turni di qualificazione entrando così alla finale dei 200m stile libero maschili. Un successo valido per i campionati europei di nuoto in vasca corta. Oggi pomeriggio nella piscina di Otopeni, in Romania ci sarà la gara. In mattinata una batteria disputata senza particolari affanni (1’44″16, nono tempo complessivo), nel pomeriggio una semifinale ben più battagliata, al fianco dell’idolo di casa, l’iridato David Popovici, chiusa al quarto posto con il quinto tempo complessivo (143″21).

Risultato che Matteo (unico azzurro a qualificarsi per la finale) ha commentato positivamente nel post-gara; sperando magari di migliorare il quarto posto della rassegna continentale di due anni fa.