Nuoto Master Aprilia, 14 podi al 2° memorial Bud Spencer

Tante vittorie per i Master dell’Aprilia Sporting al 2° memorial Bud Spencer, che si è

svolto all’impianto natatorio di Ostia. I nuotatori si sono ben distinti in un meeting dove hanno partecipato oltre mille atleti, portando in dote 14 podi di cui 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi.

Evento inserito nel circuito supermaster FIN e dedicato interamente a Carlo

Pedersoli, in arte appunto Bud Spencer, che oltre ad essere stato un’icona del

cinema italiano è stato anche un forte nuotatore, ed ha come record di essere

stato il primo italiano di sempre a scendere sotto il minuto nella gara regina dei

cento stile.

Salgono sul gradino più alto del podio gli atleti Fabio Guain M35 (50 farfalla),

Ermes Gabanella M75 (50 farfalla), Claudio Galvani M75 (100 dorso), Graziella

Cirillo M65 (100 rana) e un doppio oro per Alfonso Fagiolo M75 (50 dorso e 100

misti).

Argento per: Ermes Gabanella (100 dorso e 100 rana), Claudio Galvani (50 stile),

Graziella Cirillo (200 misti), Fulvio Leonori (100 stile).

Ed infine, le medaglie di bronzo sono arrivate da: Claudio Galvani (100 rana),

Fabio Guain (50 stile) e Alfonso Fagiolo nei 50 rana.