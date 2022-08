Nuoto2000, soddisfazione e orgoglio ai campionati italiani di categoria

Anche quest’anno la Nuoto2000 ha preso parte alla più importante manifestazione italiana di nuoto giovanile: i campionati italiani di categoria che si sono svolti presso il polo federale di Pietralata a Roma dal 28 luglio al 4 agosto.

La società di Latina ha schierato i suoi due migliori atleti: Gabriele Galloppi nella categoria Ragazzi (nati dal 2006 al 2007) e Angelo Testa nella categoria Juniores (nati dal 2004 al 2005) che durante la stagione sono riusciti ad ottenere i tempi di qualificazione, estremamente difficili da raggiungere , soprattutto quest’anno, in cui entrambi erano i più giovani delle rispettive categorie. A fine campionato i risultati di Angelo sono andati oltre le aspettative con un 29esimo posto assoluto (11esimo del suo anno di nascita) sui 100 rana e un 35esimo sui 200 e sui 50 rana. Angelo ha mostrato a tratti la sua classe e il suo potenziale lasciando intravedere quanto di buono potrà realizzare nella prossima stagione quando riuscirà a consolidare la velocità e la resistenza che ha dimostrato di avere. Ottime le perfomance di Gabriele che è stato autore di un campionato di altissimo livello sia per risultati che per i tempi che è riuscito ad ottenere. Settimo sui 100 farfalla con lo straordinario tempo di 56”89, 11esimo sui 50 stile libero, 11esimo sui 100 e 15esimo sui 200 sono stati gli eccellenti risultati di Gabriele che è risultato essere il primo in Italia del suo anno di nascita sui 100 farfalla e sui 50 stile libero e il quarto sui 100 stile.

Ottimi risultati anche per il tecnico Roberto Pellegrini:

“Sono molto soddisfatto dei risultati che hanno ottenuto i ragazzi perché sono la dimostrazione che i duri allenamenti in acqua e in palestra portano a ottime performance. Quello che ho maggiormente apprezzato di questi campionati è stata la maturità con cui i ragazzi hanno affrontato le gare più importanti della stagione riuscendo ad ottenere sistematicamente dei miglioramenti tra le qualifiche della mattina e le finali del pomeriggio con una distribuzione dello sforzo in gara eccellente”. Ora un po’ di meritato riposo in attesa della prossima stagione agonistica e qualche allenamento con i due gioielli del nuoto di Latina, Matteo Ciampi e Rachele Ceracchi, attesi nella piscina di via dei Mille nel mese di settembre.