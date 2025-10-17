Nuoto2000, torneo nazionale di Santa Maria Capua Vetere per l’U16

La Nuoto2000 inaugura la nuova stagione partecipando al torneo nazionale Under 16 di Santa Maria Capua Vetere, in programma oggi e domani. L’evento riunisce alcune tra le migliori formazioni del Centro Italia, tra cui il CN Posillipo, offrendo un primo test di livello per i giovani atleti.

I tecnici Silvano Spagnoli e Daniele Di Zazzo hanno convocato: Vassallo, Messina, Lanni, Raimondi, Pistilli, Gallo, De Giorgio, Grosso, Padovano, Carosi, Archilletti, Martufi, Di Fazio, Marafini e Zingaro.

«Com’è nelle nostre tradizioni in autunno, prima dell’inizio dei campionati, facciamo esperienza andando in giro per l’Italia. In questa prima uscita abbiamo ritenuto opportuno portare la squadra Under 16, che al momento è la più preparata delle nostre squadre. Sarà sicuramente una bella esperienza formativa», ha sottolineato Silvano Spagnoli, direttore tecnico della società.