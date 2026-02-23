Nuoto2000, un vivaio in continua crescita

Continua a ritmo sostenuto il lavoro della Nuoto2000 sul fronte del settore giovanile, protagonista anche nell’ultimo turno di campionato con le due formazioni degli Allievi Nazionali impegnate nei rispettivi incontri. Un fine settimana positivo, soprattutto per la squadra A, capace di imporsi con autorità in trasferta, mentre la squadra B ha proseguito il proprio percorso di crescita davanti al pubblico di casa.

Colpo esterno per la formazione A, guidata da Silvano Spagnoli, di scena a Roma contro la Libertas. Una trasferta che poteva nascondere qualche insidia, complice il clima e l’ambiente, ma che si è rapidamente trasformata in una dimostrazione di forza per i pontini. Il punteggio finale, un eloquente 7-23, racconta di una gara presa in mano progressivamente dagli ospiti, capaci di alzare il ritmo e scavare il solco decisivo già nella seconda parte dell’incontro.

I parziali fotografano bene l’andamento del match: 3-5 nel primo tempo, poi 2-6 nel secondo, 1-7 nel terzo e 1-5 nell’ultimo quarto. Dopo un avvio più equilibrato, la Nuoto2000 ha imposto la propria superiorità sul piano tecnico, tattico e fisico, controllando la partita senza più concedere spazio agli avversari.

In acqua sono scesi Vassallo S., Carosi G., Raimondi A., Gallo A., Formaggio A., Grosso D.M., De Giorgio N., Pistilli A., Archilletti J., Lanni M., Messina G., Martufi V. e Zingaro A. A bordo vasca, oltre al tecnico Silvano Spagnoli, presenti anche i dirigenti Emiliano Raimondi e Gianluca Lanni, riferimento costante per il gruppo.

A fine gara, il commento dell’allenatore è lucido e diretto:

“Senza voler mancare di rispetto agli avversari, per noi è stato un allenamento. Tolto il primo tempo, dove i miei ragazzi hanno sofferto l’ambiente decisamente molto caldo, poi praticamente abbiamo dominato tutta la partita. Ovviamente i ragazzi sanno bene che le partite importanti devono ancora arrivare e mi auguro che per quei confronti ci sia stata una buona maturazione sia tecnica che mentale. Soprattutto mentalmente, dove purtroppo siamo ancora indietro.”

Parole che evidenziano come, al di là del risultato netto, lo sguardo dello staff resti puntato soprattutto sul percorso di crescita del gruppo, in vista degli impegni più probanti che attendono la squadra.

Impegno interno, invece, per la squadra B, guidata da Daniele Dizazzo con il supporto di Emiliano Spagnoli, che ha affrontato l’Olympic Roma. Un’altra tappa importante nel cammino di un gruppo giovane, chiamato a consolidare i progressi e a fare esperienza in un contesto competitivo.

Nel complesso, la Nuoto2000 prosegue senza soste il proprio lavoro sul vivaio, con l’obiettivo di costruire atleti completi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale. I risultati danno fiducia, ma come ribadito dallo staff, saranno le prossime sfide a dire davvero a che punto è il processo di maturazione dei ragazzi. L’attività continua, con entusiasmo e con la consapevolezza che il meglio deve ancora arrivare.