Nuoto 2000 Latina, la Juniores conquista l’Imperium

Continua il percorso positivo del settore giovanile della Nuoto 2000 Latina nei campionati di pallanuoto, tra risultati importanti e indicazioni incoraggianti per il futuro del club pontino.

A prendersi la scena è la formazione Juniores nazionale dell’AmbraNuoto2000, protagonista di una vittoria di grande valore contro l’Iperium Roma. Un successo ottenuto al termine di una sfida intensa e combattuta, che consente ai pontini di chiudere al quarto posto e di staccare il pass per la fase successiva del torneo.

Il match è rimasto in equilibrio per gran parte dell’incontro, con continui botta e risposta tra le due squadre. Nei momenti decisivi, però, i ragazzi guidati da Silvano Spagnoli hanno saputo alzare il livello, dimostrando carattere e capacità di adattamento.

«È stata una gara molto dura, contro un avversario che non ha mai mollato – ha spiegato il tecnico a fine partita –. Dal punto di vista tattico abbiamo dovuto cambiare qualcosa già nel primo tempo, aumentando la pressione. Quello che mi è piaciuto di più è stata la determinazione dei ragazzi».

Un risultato che acquista ancora più significato se si considera la giovane età del gruppo: una squadra composta interamente da atleti al primo anno di categoria, spesso chiamati a confrontarsi con avversari più esperti. Nonostante ciò, la Nuoto 2000 Latina riesce a ritagliarsi un posto tra le migliori realtà regionali, confermando la bontà del lavoro svolto sul vivaio.

Indicazioni positive arrivano anche dall’Under 16B, impegnata nel match casalingo contro lo Swimming ETS. Nonostante la sconfitta per 13-15, la prestazione dei pontini è stata convincente, soprattutto alla luce del divario anagrafico con gli avversari.

A mettersi in evidenza sono stati i più giovani, in particolare i classe 2011, protagonisti di una prova solida e generosa. Buone risposte anche dai ragazzi ancora più piccoli, che hanno dimostrato spirito di squadra e voglia di crescere.

Al di là dei risultati, è proprio questo l’aspetto più rilevante: la conferma di un settore giovanile in costante sviluppo, capace di guardare al futuro con fiducia. La Nuoto 2000 Latina prosegue così il proprio percorso, puntando su lavoro, entusiasmo e valorizzazione dei giovani talenti.