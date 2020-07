Novità molto importanti ed interessanti in casa in casa Volkswagen per questo 2020. Una delle maggiori riguarda la nuova e-Up, una city car decisamente innovativa.

L’auto è stata presentata al pubblico presso Autoeuropa, a Latina. Roberta Forcina, direttrice di Autoeuropa, e Alessio Gemma, consulente commerciale Volkswagen, hanno illustrato le caratteristiche di questa vettura, completamente elettrica.

La seconda generazione di Up elettrica presenta diverse interessanti novità, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia della batteria e la possibilità di ricaricarla.

Anzitutto l’autonomia, arrivata a circa 260 km. La ricarica può essere effettuata in casa, grazie al cavo in dotazione, ed anche alle colonnine di ricarica a 22 kw. In questo modo, in ore la batteria si carica di circa l’ 80%.

Novità assoluta riguarda la possibilità di poter ricaricare l’auto anche alle colonnine a corrente continua: in questo modo si arriva all ’80% della ricarica in appena 52 minuti.

I dispositivi di sicurezza di serie sono quelli che caratterizzano le vetture del segmento superiore: a cominciare dal sistema di mantenimento della carreggiata, per proseguire col cruise controll.

Di serie anche il climatizzatore automatico ed i sensori di parcheggio posteriori, con videocamera sempre posteriore.

L’altra novità presentata da Autolatina riguarda un prodotto fatto apposta per il periodo estivo. Parliamo della Volkswagen T -Roc cabrio. Un modello che si inserisce nella tradizione Volkswagen dei modelli cabrio, dal Maggiolino alla Golf.

Un prodotto uscito 3 anni fa quasi per sommessa, ma che oggi, dopo 360mila unità vendute, è ormai una certezza.

La t-Roc cabrio rappresenta l’evoluzione del modello tradizionale. Due vettura del tutto identiche ma con una differenza fondamentale: una cappottina in tessuto, azionabile anche mentre l’auto è in moto (fino a 30 km/h) e che si chiude perfettamente in appena 9 secondi.

Due le motorizzazioni disponibili turbo benzina: una 1000 cc da 100 cavalli e una 1500 cc da 150 cavalli.

Due anche gli allestimenti. La Style, con design classico, e la R-Line. Quest’ultima presenta l’assetto ribassato, i gruppi ottici con fari led, lo spoiler posteriore e una linea di cintura molto alta che conferisce maggiore sicurezza al prodotto.

Da Autoeuropa sono disponibili molte soluzioni di acquisto per venire incontro anche al cliente più esigente.