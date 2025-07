Nuova era per il Podgora Calcio: le novità con i giovani al centro

Aria di rinnovamento in casa Podgora Calcio, con la società pontina che ha reso noto il nuovo staff tecnico. Carlo Ambrosone sarà il nuovo Responsabile della Scuola Calcio. Un allenatore amato e rinomato, non solo dal punto di vista tecnico ma, sopratutto per il suo temperamento in campo e durante l’allenamento.

Ambrosone sarà affiancato da Cristian Sarra, Davide Cirella, Michele Pasquariello, Greta Magoga e Marco Sepio, nominativi di un certo spessore calcistico.

Il tutto senza dimenticare il nuovo volto della società, profondamente rinnovatasi attraverso nomi giovani e qualificati: la nuova dirigenza è composta da Damiano Bragazzi, Alessio Bertassello, Marco Nardin, Fabrizio Tonazzi e Massimo Piva.

Carlo Ambrosone ha commentato così, ai microfoni della società, l’inizio di questa nuova avventura: “Sono certo che sarà una stagione entusiasmante.

La mia metodologia di lavoro, professionalità e grande passione saranno una risorsa per la nostra realtà. Ho messo in campo tutta la mia competenza per la crescita personale e sportiva dei giovani calciatori e sono pronto a coltivare in loro, l’amore e la passione per questo magnifico sport”.

“I nostri tesserati – continua – troveranno uno staff di allenatori qualificati e competenti. L’obiettivo comune è quello di crescere tutti insieme e far tornare questa magnifica società alle stelle. Abbiamo a disposizione una struttura accogliente con tre campi a 11 e due sintetici”.