Nuova fuga di gas a Santa Maria, evacuate diverse palazzine

Torna la paura a Borgo Santa Maria per una fuga di gas che ha richiesto l’evacuazione preventiva di tutte le palazzine di via Macchia Grande. L’allarme è scattato questa mattina a causa del forte odore avvertito nella zona, originato dal danneggiamento accidentale di una condotta interrata durante alcuni lavori gestiti da una ditta locale.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. L’area è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco, dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, dai sanitari del 118 e dai tecnici della società di distribuzione del gas. Gli operatori si sono subito messi al lavoro per individuare il danno e procedere con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. La situazione è rientrata completamente sotto controllo prima delle ore 13.00, consentendo il graduale ritorno alla normalità.