Nuova occupazione abusiva al ‘Colosseo’: una denuncia e due stranieri espulsi

Nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto,” le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) hanno denunciato nuovamente un cittadino straniero per occupazione abusiva al Colosseo di Latina, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza.

I controlli si sono intensificati nelle aree più critiche della città, come Villaggio Trieste e il Nicolosi, portando all’identificazione di oltre 1000 persone e al controllo di 500 veicoli. Sessanta stranieri sono stati verificati per i titoli di soggiorno, con due espulsioni emesse.