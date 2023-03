Nuova realtà per il podismo, nasce il Circuito Castelli Romani

È nata una nuova importante realtà per il podismo nei Castelli Romani. La collaborazione tra alcuni attori del settore ha portato alla costituzione del Circuito Castelli Romani.

Al momento, il nuovo progetto, vede la partecipazione di cinque associazioni del territorio, attive con l’organizzazione di sei manifestazioni nel panorama 2023.

E’ solo un punto di partenza, naturalmente, pronto a raccogliere lungo il percorso e nelle prossime stagioni, altre realtà sportive, dei Castelli Romani, che organizzano manifestazioni di corsa su strada o di trial.

Le finalità del Circuito sono, naturalmente, quelle d’incrementare la partecipazione dei podisti alle gare inserite nel circuito stesso come pure a supportare una maggiore collaborazione tra gli organizzatori per uno scambio d’informazioni utili alla migliore riuscita degli eventi programmati.

La pandemia ha creato un fenomeno negativo che ha visto una forte decrescita del numero di partecipanti alle gare di corsa su strada, che in alcune occasioni ha superato il meno 50 per cento. Tutto lascia credere adesso che ci siano le giuste occasioni per invertire tale processo ed il Circuito Castelli Romani cercherà di cavalcare tale nuova tendenza.

Si sta lavorando per dotare il Circuito degli strumenti necessari alla ottimale riuscita del progetto, primo tra tutti, un proprio sito web finalizzato ad una migliore divulgazione delle finalità del Circuito stesso, come pure ad una giusta pubblicità delle iniziative in programma ed ai risultati delle stesse.

Naturalmente il Circuito prevederà una classifica finale riservata alle società, come pure una riservata alle classifiche individuali.

Per dare ancor maggiore visibilità alle manifestazioni inserite nel Circuito Castelli Romani, tutte le gare già programmate per la stagione 2023, sono state anche inserite nel calendario “In corsa libera 2023” che vede in programma ben 29 manifestazioni.

Il circuito “in corsa libera” è sostenuto dalla OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport.

Si tratta di un Ente che promuove ed organizza, senza scopo di lucro, numerose iniziative sportive, culturali e ricreative.

Oltre a proprie risorse economiche, in autogestione, sarà molto importante per il Circuito stringere accordi di collaborazione con Sponsor che vorranno sostenere tale importante nuova realtà dei Castelli Romani.

Per info: e-mail – circuitodeicastelli@gmail.com

Cell. 3408990421 –