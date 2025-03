Nuova rotatoria tra Pontina e Migliara 48: lavori al via da maggio

È stato presentato il progetto della nuova rotatoria sulla S.S. Pontina, all’incrocio con la Migliara 48. L’opera, che ha un valore di oltre un milione e 150 mila euro, prevede l’ampliamento della sede stradale e la costruzione di una rotatoria ovale. “I lavori consisteranno nell’ampliamento della sede stradale e nella realizzazione di un impianto allungato a forma ovale, molto piacevole per gli automobilisti e agevole per la fase di decelerazione. Saranno inoltre previsti anche impianti di illuminazione, segnaletica e una rete di smaltimento delle acque meteoriche”, ha dichiarato il RUP Ermanno Afilani.

Afilani ha confermato che i lavori inizieranno a maggio e dureranno sei mesi, con la possibilità di lavorazioni notturne per ridurre i disagi: “Stiamo valutando la possibilità di lavorazioni notturne per accorciare i tempi e ridurre sensibilmente le conseguenze sulla viabilità.”

Il progetto avrà benefici anche per Pontinia, come ha sottolineato il consigliere regionale Angelo Tripodi: “La prima intuizione sulla necessità di questa opera fu dell’allora presidente Astral Titta Giorgi, mobilitatosi per questa rotatoria. Noi riuscimmo a ripartire con un emendamento sulla sicurezza delle Migliare presentato insieme a Gaia Pernarella e poi sostenuto da altri esponenti di diversi partiti e dal Comune di Sabaudia. E’ proprio questa sinergia senza colori politici ad aver fatto la differenza.”