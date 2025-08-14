Nuova sede di Unindustria, Celentano: “Un nuovo tassello per la rinascita del centro”

Il Comune di Latina ha deliberato il permesso di costruire per la nuova sede di Unindustria in viale XVIII Dicembre, nell’area dell’ex sede Enel. L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione di tre fabbricati, ora abbandonati, per realizzare un edificio moderno, sostenibile e funzionale, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità imprenditoriale e locale. L’immobile, occupato abusivamente da CasaPound per circa 16 anni, torna così al centro di un progetto di rigenerazione urbana.

Di seguito la nota integrale del sindaco Celentano:

“Il permesso a costruire per la nuova sede di Unindustria, rilasciato dalla dirigente Patrizia Marchetto del Dipartimento VII – Edilizia Sue, rappresenta un nuovo tassello del piano di trasformazione e rinascita del centro della nostra città. Un intervento importante, che permetterà all’immobile di viale XVIII Dicembre di avere una nuova vita, coniugando rigenerazione urbana, innovazione e visione strategica per il futuro della città. Con la demolizione e ricostruzione dei tre fabbricati, infatti, Unindustria Latina realizzerà un edificio moderno, funzionale e sostenibile, concepito per rispondere alle esigenze della comunità locale. Desidero ringraziare l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, il dipartimento Edilizia e l’intero settore Urbanistica del Comune di Latina per il lavoro in materia di urbanistica che stanno quotidianamente portando avanti, con competenza, serietà e tempestività. È grazie all’impegno quotidiano dei nostri uffici che possiamo accompagnare e sostenere progetti di qualità come questo. Un sentito ringraziamento anche a Fausto Bianchi, presidente di Unindustria Latina, con cui abbiamo sempre condiviso un proficuo scambio di idee e visioni, fondato su scelte strategiche per il futuro della nostra città. La riqualificazione dell’ex sede Enel, in una zona centrale come il quartiere Santa Maria Goretti, restituirà infatti dignità a un luogo strategico e rafforza la nostra idea di un centro con nuove funzioni: un luogo aperto, dinamico, in grado di attrarre imprese, cultura e innovazione. La nuova sede di Unindustria sarà non solo uno spazio moderno e sostenibile, ma anche un punto di riferimento per la città, capace di generare valore economico e sociale. Un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa produrre risultati significativi per il territorio. La nuova sede di Unindustria rappresenta, infatti, un ulteriore tassello del piano strategico per generare nuove prospettive di sviluppo e riqualificare il centro di Latina, anche in vista delle celebrazioni del Centenario. Abbiamo affidato alla Sapienza – Università di Roma l’ex sede della Banca d’Italia e l’edificio restaurato dell’ex Garage Ruspi, l’Archivio di Stato si trasferirà nel cuore del centro storico, stiamo riqualificando il Parco Falcone e Borsellino, cinque ettari di verde nel pieno centro urbano e la Camera di Commercio troverà nuova collocazione nella sede di via Diaz, un altro storico immobile rimasto inutilizzato per anni. Infine, per il progetto di riqualificazione complessiva del centro, ci siamo affidati all’architetto di fama internazionale Alfonso Femia. Tutte queste azioni rappresentano un cambio di paradigma: il ritorno al centro delle funzioni vitali della città, in linea con la visione che la nostra amministrazione persegue con determinazione.”