Nuova vittoria per la Virtus volley Latina, ma con annesso brivido

La formazione capitanata da Emma Marino infila l’undicesima vittoria consecutiva e resta al comando del girone A con 32 punti. A farne le spese domenica pomeriggio è stata la Giò volley Aprilia. Per la compagine della Virtus volley Latina non è stato semplice strappare i tre punti come nella gara d’andata, infatti tutti e quattro i set sono stati combattuti fino alla fine ed i parziali lo dimostrano (20-25,25-23,21-25, 20-25). Il risultato finale è stato nonostante tutto 1-3. Il sestetto messo in campo da “SCOTT” Francesco Fortunato è stato: Marino (palleggiatore), Ciaramella e Ferrarese (martelli), Del Prete (opposto), Dervishi e Golotta(centrali).

Le virtusine hanno faticato non poco nel primo set a tenere a bada la formazione apriliana, sia per la prestazione sotto tono di tutta la squadra sia per l’impegno messo in campo dal sestetto avversario. Il secondo set parte decisamente male con la formazione di casa che inanella una serie di punti staccando la Virtus di ben 7 punti, ma un timeout chiarificatore, riporta le leonesse in corsa ma non basta il set si chiude con un 25-23. Terzo set sempre tirato punto a punto sino quasi al termine e che vede la Virtus spingere nelle fasi finali e portare a casa il set 21-25. Nel quarto set la Virtus insegue la Giò volley ma sul 19-19 il giusto colpo di reni permette di chiudere il set 20-25.

“La Giò Volley Aprilia è riuscita a metterci in difficoltà per l’intera partita per fortuna la squadra nei momenti cruciali è rimasta lucida nonostante le prestazioni di alcune atlete sotto tono – ha commentato il dirigente accompagnatore Pietro Ferrarese – Ora ci aspetta il Volley Priverno per continuare questa, fino ad ora, splendida cavalcata”.

