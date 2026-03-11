Nuove opportunità per le imprese e attività. Fare Lazio, Regione, INAIL e Confesercenti Impresa Donna.

DI IVAN SIMEONE

Negli ultimi mesi si stanno moltiplicando le misure a sostegno delle attività produttive del territorio. Tra rifinanziamenti e nuovi bandi, le opportunità per imprese e professionisti non mancano. Vale quindi la pena accendere i riflettori su alcune delle iniziative più rilevanti che nei prossimi mesi potrebbero offrire un sostegno concreto a chi vuole avviare o sviluppare la propria attività.

Tra queste, merita attenzione l’iniziativa promossa dalla Confesercenti nazionale che, attraverso la Cassa del Microcredito Spa e il Confidi “Italia Comfidi”, ha stanziato un plafond di 5 milioni di euro destinato a sostenere la nascita di nuove imprese femminili nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Si tratta di finanziamenti garantiti a condizioni agevolate pensati proprio per favorire la fase più delicata della vita di un’impresa: quella dell’avvio. Nei prossimi giorni saranno definiti gli ultimi dettagli tecnici, ma è già possibile iniziare a raccogliere le richieste.

Il progetto non si limita all’accesso al credito: prevede infatti anche servizi di accompagnamento, coperture assicurative e assistenza sanitaria integrativa, strumenti utili per sostenere imprese che spesso non dispongono ancora di una vera e propria storicità finanziaria.

Sul fronte regionale si attendono invece novità legate alla riapertura della misura Fare Lazio, che dovrebbe essere rifinanziata attraverso il “Nuovo Fondo Piccolo Credito”. In questo caso si tratta di finanziamenti a tasso zero che vanno da un minimo di 10 mila euro fino a un massimo di 50 mila euro. Possono accedervi imprese e professionisti che non presentino una posizione debitoria superiore ai 100 mila euro, offrendo così un’opportunità di sostegno a una platea piuttosto ampia di attività.

Sempre dalla Regione Lazio è atteso, entro la fine di marzo, anche il nuovo bando “Donne Impresa 2026”, presentato nei giorni scorsi e finalizzato a rafforzare la competitività delle imprese guidate da donne, con particolare attenzione agli investimenti in innovazione e digitalizzazione. Il bando, che sarà gestito da Lazio Innova, dovrebbe prevedere contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, attrezzature, software e strumenti digitali, oltre a coprire spese di personale e costi generali. È previsto anche un contributo aggiuntivo, di circa 5 mila euro, per progetti legati al digital commerce. L’importo massimo finanziabile potrà arrivare fino a 100 mila euro per impresa, con una copertura tra il 50% e il 70% dei costi ammissibili. Potranno partecipare imprese femminili, cooperative, studi associati con almeno il 60% di presenza femminile, oltre a società con governance guidata da donne. I dettagli definitivi saranno comunque chiariti con la pubblicazione ufficiale del bando.

Tra gli strumenti ormai consolidati resta poi il Bando ISI INAIL, dedicato agli interventi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori.

Anche quest’anno l’INAIL mette a disposizione risorse significative: 600 milioni di euro in contributi a fondo perduto che possono coprire fino all’80% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 20 mila euro per progetto.

Si tratta, nel complesso, di strumenti importanti per sostenere la crescita e la modernizzazione delle imprese. Tuttavia, l’accesso a questi finanziamenti richiede attenzione e preparazione: la documentazione da predisporre e le procedure da seguire non sono sempre semplici.

Per questo motivo diventa fondamentale muoversi con anticipo, facendosi affiancare da consulenti qualificati e preparando la documentazione prima ancora dell’apertura ufficiale dei bandi. Non è raro, infatti, che le risorse disponibili si esauriscano nel giro di poche ore o di pochi giorni dall’avvio delle domande, oppure che alcune richieste vengano respinte per errori o incompletezze nella documentazione.

Altrettanto importante è la fase di rendicontazione, passaggio decisivo per ottenere l’erogazione completa dei contributi.

In questo contesto, i finanziamenti agevolati rappresentano un’opportunità concreta per le imprese che vogliono crescere, innovare o affrontare con maggiore solidità le sfide del mercato. Saper individuare gli strumenti più adatti e cogliere tempestivamente le occasioni offerte dai bandi può trasformare un progetto imprenditoriale in un investimento capace di rafforzare davvero la competitività nel tempo.