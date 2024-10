Nuovi bus elettrici e a metano, il Comune di Latina rimodula il piano d’investimento

La Giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato una rimodulazione del programma di investimento per il piano strategico di mobilità sostenibile. “Da quest’anno e fino al 2033 – ha dichiarato l’assessore Gianluca Di Cocco con delega a Trasporti e mobilità – andremo a rinnovare il parco bus del servizio di trasporto urbano con l’acquisto di mezzi elettrici e a metano, utilizzando le somme messe a disposizione dallo Stato con le leggi di bilancio. Già nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso nel 2015 di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Latina è risultato in graduatoria con l’assegnazione di oltre 12 milioni di euro per progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile”.

“Con la delibera di oggi – ha spiegato Di Cocco – l’amministrazione comunale ha stabilito di utilizzare 5.971.574 euro, nell’arco temporale che va dal 2024 al 2028, e 6.100.963 euro dal 2029 al 2033. Queste somme serviranno non soltanto all’acquisto dei nuovi mezzi da mettere a disposizione del servizio del trasporto pubblico locale in sostituzione di quelli di proprietà dell’ente che risultano obsoleti, ma anche a realizzare quelle piccole infrastrutture necessarie al loro utilizzo.

“I nuovi mezzi da acquistare con la prima tranche di finanziamento potranno sostituire gli autobus, previsti da contratto, in comodato d’uso all’attuale gestore ; la seconda tranche va oltre la scadenza del vigente contratto di Tpl ed i mezzi da acquistarsi saranno impiegati nel nuovo servizio secondo le indicazioni e le modalità stabilite dal nuovo piano regionale dei servizi di rete”, ha concluso l’assessore Di Cocco.