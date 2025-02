Nuovi contratti e salari, metalmeccanici in piazza anche a Latina

Metalmeccanici in piazza in tutta Italia e anche a Latina. Un corteo con bandiere e striscioni davanti alla Prefettura per chiedere un aumento in busta paga di 280 euro, oltre a 35 ore lavorative a settimana e meno tasse sullo stipendio.

Il contratto nazionale è ormai scaduto da oltre sei mesi e le posizioni di negoziazione sono lontane, con Fedemeccanica-Assistal che per ora non sembra accontentare le richieste dei lavoratori scesi a manifestare rappresentati dalle sigle sindacali FIM, CISL, FIOM CGIL e UILM UIL.

Metalmeccanici e sindacati dunque pronti a dare battaglia per raggiungere l’intesa. Quello che si cerca è una ripresa del settore con garanzie per tutti.