Nuovi contributi per attività tra “Valore Artigiano”, HORECA e Digitalizzazione

Economia & imprese

Rubrica settimanale

A cura di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Al via le nuove opportunità per diversi settori produttivi grazie alla Regione Lazio e alla Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

I settori interessati spaziano dalle attività iscritte all’artigianato a quelle della somministrazione, investimenti per la digitalizzazione ed il risparmio energetico. Opportunità che possono certamente essere colte anche se necessita approfondire molto bene i bandi e i processi per accedere ai benefici, tenendo presente che si tratta di bandi cui bisogna partecipare.

Partiamo con “Valore Artigiano” della Regione Lazio (www.lazioinnova.it), finanziamento a fondo perduto per attività di sviluppo dell’artigianato e per la valorizzazione dell’artigianato artistico. Il Bando -che si apre il prossimo 20 febbraio- prevede due linee di contributi, uno per l’artigianato artistico e tradizionale e il secondo per investimenti in innovazione e ammodernamento degli impianti e dei siti produttivi esistenti, anche finalizzati alla transizione digitale e ambientale. Finanziabili investimenti in macchinari, attrezzatture, impianti, tecnologie digitali e impianti fotovoltaici comprese spese per investimenti in opere murarie e impiantistica civile. Ovviamente vi sono limiti e percentuali da verificare. Ogni progetto deve avere un valore minimo di 5 mila euro.

Sempre la Regione Lazio ha varato il “Voucher Digitalizzazione PMI” che si chiude il 14 febbraio 2025, dove si finanzia l’acquisto di tecnologie digitali e servizi per diagnosi digitale, Digital Workplace e sistemi Digital Commerce & Engagement, Cloud Computing e Cyber Security. Certamente non sono progetti semplici da redigere e presentare e, in particolare i Voucher Digitalizzazione PMI” è orientato maggiormente alle imprese più strutturate e si spera che quanto prima venga predisposta una “misura” per le Attività più piccole.

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina, per tramite dell’Agenzia Speciale “Informare” (www.informare.camcom.it ) ha varato invece due bandi relativi al sostegno delle Attività HORECA (somministrazione) ovvero destinati ad attività della ristorazione, gelaterie e pasticcerie e bar; realtà commerciali che necessitano di un maggiore sostegno.

Il Bando scade il 31 marzo 2025 e prevede contributi a fondo perduto finalizzato a migliorare le attività rivolte all’accoglienza, alla qualificazione digitale dell’attività e alla riqualificazione di laboratori e punti vendita.

Sempre la Camera di Commercio, con scadenza il 24 marzo 2025, ha varato un Bando che prevede un contributo a fondo perduto a sostegno di investimenti di digitalizzazione destinati alle micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locali, presso la circoscrizione territoriale di Latina e Frosinone. Gli interventi ammissibili sono legati alla transizione digitale ed ecologica.

In tutti questi bandi bisogna fare attenzione alla tempistica di presentazione delle domande, poiché il rischio è che, aperto il bando, possano esaurirsi le risorse economiche destinate.

Le principali Organizzazioni Datoriali, con i propri consulenti ed esperti, sono sicuramente un punto di riferimento essenziale per essere seguiti nella realizzazione del progetto da presentare in maniera corretta e puntuale.

Per avere maggiori informazioni o ricevere le schede dei singoli bandi, si può inviare una mail di richiesta asegreterialatina@confesercentilazio.com