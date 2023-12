Nuovi controlli ad ‘Alto Impatto’ al Nicolosi, un arresto e una denuncia

Un nuovo servizio di controlli ad “Alto Impatto” nel quartiere Nicolosi a Latina. Le pattuglie della Questura di Latina hanno messo al setaccio, insieme a Carabinieri, Polizia Provinciale e Guardia di Finanza, la zona da tempo teatro di vari reati che vanno dallo spaccio alle risse.

Sono state 125 le persone identificate dalle forze dell’ordine, tra cui 15 di nazionalità straniera. Sono 78 i veicoli controllati, 5 invece, gli esercizi commerciali ispezionati.

Nel corso delle attività un individuo è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre un’altra persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.