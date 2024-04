Nuovi fondi per l’Abbazia di Fossanova: in arrivo oltre 2 milioni

Recentemente è stata annunciata l’approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Ministero della Cultura per il periodo 2024-2026, che include un finanziamento di 2.200.770,00 euro destinato all’Abbazia di Fossanova. Questo piano prevede un totale di 38 milioni di euro stanziati per 133 progetti nei settori delle Belle Arti, del Paesaggio, dei Musei, dell’Archeologia, delle Biblioteche e degli Archivi nel Lazio. Il Ministro Gennaro Sangiuliano ha ricevuto i ringraziamenti dal Presidente della Regione, Francesco Rocca, ai quali si aggiungono i nostri. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine anche al Direttore della Direzione Regionale Musei Lazio, Stefano Petrocchi, e alla Responsabile del sito abbaziale di Fossanova, Maria Sole Cardulli, per il loro impegno nel risolvere il problema della copertura della Chiesa dell’Abbazia. I fondi assegnati alla nostra Abbazia, distribuiti in tre anni (450.000 euro per quest’anno, 1 milione di euro per il 2025 e 750.770,00 euro per il 2026), risolveranno il problema della sostituzione della copertura della Chiesa. Questo permetterà di completare il restauro della copertura dell’Infermeria, che ora può ospitare una Biblioteca importante. Il progetto presentato al Ministero prevede la sostituzione completa delle strutture lignee esistenti, mantenendo il materiale e l’aspetto originale. Oltre alla sostituzione, l’intervento prevede il rinforzo dei collegamenti tra gli elementi lignei e un miglioramento dell’organizzazione delle strutture secondarie, come travi e travetti. È importante sottolineare che solo pochi anni fa la situazione era molto diversa, e oggi il Borgo di Fossanova, così come il resto di Priverno, sono al centro di un grande interesse da parte delle istituzioni e di numerosi altri attori, che stanno contribuendo alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, architettonico, enogastronomico e culturale. Il lavoro svolto dall’Amministrazione, dai Musei, dalle Associazioni, dalle Imprese e dai Cittadini, supportato dalla Regione Lazio, dal Ministero della Cultura e da altri enti pubblici e privati, sta procedendo nella giusta direzione. Siamo grati a tutti coloro che contribuiscono a questo importante progetto.