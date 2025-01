Nuovi laboratori al San Benedetto: domani l’inaugurazione

L’I.I.S. San Benedetto – Einaudi – Mattei di Latina è entusiasta di annunciare l’inaugurazione dei nuovi laboratori di chimica, prevista per il 24 gennaio 2025 presso il padiglione chimico-biologico della sede San Benedetto, a partire dalle ore 10:00. Questo evento segna un importante traguardo per l’istituto, grazie al progetto “Green Jobs – Laboratori per Chimici, Agrari e Agroalimentari”, finanziato dal PNRR nell’ambito del Piano Scuola 4.0.I laboratori, completamente rinnovati, offriranno agli studenti un ambiente di apprendimento all’avanguardia, sicuro e sostenibile.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Ugo Vitti, ha dichiarato: “Con questi nuovi laboratori, stiamo scrivendo una nuova pagina nella storia del nostro Istituto. Grazie ai fondi del PNRR, abbiamo realizzato un progetto ambizioso che migliora significativamente l’offerta formativa della nostra scuola”. Vitti ha sottolineato l’importanza di questi spazi come punto di riferimento per il territorio e come esempio di interazione con aziende e università.

La referente del progetto “Green Jobs”, Prof.ssa Giovanna Mancini, ha evidenziato che gli arredi e i dispositivi sono conformi alle più recenti norme di sicurezza e sono stati realizzati con materiali ecosostenibili a basso impatto ambientale. I laboratori sono dotati di tecnologie avanzate per monitorare la qualità dell’aria e le attrezzature, garantendo così un ambiente protetto per studenti e docenti.L’inaugurazione sarà caratterizzata da interventi di esperti del settore, tra cui rappresentanti di ordini professionali e università, che discuteranno il valore degli ambienti innovativi dell’I.I.S. San Benedetto per il territorio pontino e per le professioni tecnico-chimiche.

La mattinata vedrà anche la partecipazione degli alunni della classe 5A Tecnico-Chimico articolazione Tecnologie sanitarie.Questo investimento rappresenta un passo significativo verso un’istruzione più moderna e orientata al futuro, contribuendo a formare professionisti altamente qualificati in un settore sempre più cruciale. L’I.I.S. San Benedetto si conferma così come una realtà educativa all’avanguardia, pronta a rispondere alle sfide del mondo contemporaneo.