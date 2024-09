Nuovi ospedali a Latina e nel golfo, Tiero:”In arrivo 1.6 miliardi dell’Inail”

Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive e membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, ha annunciato che saranno stanziati circa 1.6 miliardi dell’Inail per realizzare cinque ospedali del Lazio.

Dal punto di vista sanitario e assistenziale il Nuovo Ospedale di Latina amplierà le attività di eccellenza, attualmente presenti nella struttura sanitaria del Santa Maria Goretti con una logica di rafforzamento della risposta sanitaria nelle province.

La realizzazione del nuovo ospedale si inserisce nel più ampio progetto di riassetto e riqualificazione dell’area urbana di Borgo Piave, fortemente collegata, da un punto di vista infrastrutturale, con la città e con l’esterno, in posizione baricentrica rispetto al territorio da servire.

C’è l’urgenza di dover creare un nuovo centro sanitario in grado di poter rispondere positivamente per poter servire un bacino d’utenza sempre maggiore e per il quale il solo Goretti risulta insufficiente.

Nella sua nota, Tiero sottolinea anche come nel piano di investimenti in edilizia sanitaria del Lazio presentato dal presidente Francesco Rocca sia presente anche il nuovo ospedale del Golfo, che sorgerà a Formia.