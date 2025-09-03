Nuovi punti luce su via Macchiagrande, soddisfazione per l’associazione Borgo Sabotino 2.0

Via Macchiagrande sarà presto più sicura grazie all’arrivo di nuovi punti luce. Prosegue infatti l’intervento della Provincia di Latina sulla strada provinciale che collega Borgo Sabotino a Borgo Santa Maria, una delle arterie più trafficate dai residenti della zona.

A sollecitare l’intervento è stata l’associazione Borgo Sabotino 2.0, che negli ultimi anni ha raccolto firme e portato avanti richieste precise in tema di sicurezza stradale. Già due anni fa erano stati installati otto lampioni e cartelli rifrangenti in corrispondenza di una curva pericolosa.

Ora, grazie a ulteriori fondi, sarà garantito anche l’illuminamento del tratto che collega il consorzio Anni Verdi con quello di Macchiagrande.

«È una bella soddisfazione – commenta il presidente dell’associazione Sinue’ Basciu – dopo anni in cui questa zona era terra di nessuno, tra rifiuti e segnaletica mancante. Ringraziamo la Provincia, i tecnici e i cittadini che hanno sostenuto la nostra battaglia».

Un passo avanti non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la vivibilità dei borghi: «La segnaletica e l’illuminazione sono fondamentali anche per scoraggiare i furti, fenomeno che soprattutto d’estate colpisce queste aree. Un mattone dopo l’altro vogliamo migliorare le strade limitrofe: dopo Strada Alta e Macchiagrande, ci piacerebbe ridare vita anche a Strada Astura e Valmontorio»