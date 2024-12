Nuovi reparti al Goretti, Tiero: “Con Rocca condivisa la necessità di potenziare i presidi territoriali”

Nuovi reparti di Medicina d’Urgenza e Patologia Clinica dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un intervento significativo come sottolineato da Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive e membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.

“La sanità di Latina viene ulteriormente potenziata e non posso che ringraziare il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il commissario dell’Asl Sabrina Cenciarelli per quanto stanno facendo per migliorare i bisogni di salute nel territorio pontino.

Il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza e Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN) avrà quattro posti letto in più per i pazienti colpiti da ictus e accoglierà pazienti dal Pronto Soccorso con patologie internistiche, traumatiche o chirurgiche non urgenti. Questo investimento strategico migliora la risposta ai bisogni di salute e riduce i tempi di attesa per i pazienti, un modello virtuoso da esportare.

Fondamentale anche il potenziamento della Patologia Clinica, un reparto che effettua analisi in urgenza e routine per tutte le unità operative dell’ospedale e per l’utenza ambulatoriale. Quest’anno supererà i 4,5 milioni di esami rispetto ai 3,9 milioni dello scorso anno, con 10 mila esami in più per l’autoimmunità.

Con il presidente Rocca abbiamo condiviso la necessità di potenziare i presidi territoriali. Il governatore ha annunciato l’intenzione di fondere i presidi di Fondi e Terracina per formare un polo unico all’altezza degli standard di cura, accogliendo una mia specifica richiesta.

Apprezzo la sensibilità mostrata dal presidente nel valorizzare strutture, personale sanitario e utenti del nostro territorio. Ritengo che sia in atto una sinergia tra istituzioni regionali, Comuni e Asl per migliorare la qualità dei servizi sanitari nella nostra provincia, e non posso che dichiararmi soddisfatto”.

Le parole di Tiero testimoniano un impegno concreto per rispondere ai bisogni sanitari della comunità e consolidare i servizi nella provincia di Latina.