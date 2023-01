Nuovo Al Karama, Associazione 21 luglio: “Costi elevati, ecco l’alternativa”

“L’Italia è riconosciuta in Europa come il Paese più impegnato nell’implementare il “sistema campi rom”, un dispositivo architettonico abitativo parallelo, finalizzato a concentrare e segregare all’aperto, su base etnica, le comunità rom in emergenza abitativa. Attualmente nel nostro Paese si registra la presenza di 45 campi rom abitati da circa 7.100 persone e di 67 campi sinti dove risiedono circa 4.800 persone. Alla luce di alcune direttive europee e dei principi espressi dalla “Strategia Nazionale per l’Inclusione dei rom”, dal 2012 sono in atto progetti di superamento degli insediamenti rom al fine di programmare una fuoriuscita delle comunità ivi residenti verso abitazioni convenzionali. Negli ultimi anni decine di insediamenti sono stati superati e al 2018 risale, ad Afragola, l’ultima realizzazione di un insediamento per soli rom. Su scala nazionale ed europea, grazie al parere espresso da direttive e raccomandazioni di diverse istituzioni europee e ordinanze di Tribunali civili, la costruzione di un insediamento monoetnico è ormai riconosciuta come anti-storica e discriminatoria.

Malgrado ciò il Comune di Latina, andando contro il trend nazionale, ritiene opportuno realizzare per la comunità rom attualmente presente nella struttura ex Rossi un nuovo insediamento monoetnico in sostituzione di quello denominato Al Karama e distrutto da un incendio avvenuto nello scorso luglio. Secondo i dati elaborati da Associazione 21 luglio, il costo dell’intervento – comprensivo delle spese per l’accoglienza nella struttura provvisoria dell’ex Rossi – ammonterebbero a circa 1,5 milioni di euro con un costo per una famiglia media di 4,5 persone, pari a 155.000 euro.

In una lettera indirizzata lo scorso 23 gennaio al Commissario prefettizio del capoluogo pontino, Associazione 21 luglio, a seguito di un’approfondita analisi, ha illustrato l’irragionevolezza di tale scelta unita ad una proposta alternativa.

«Nella struttura dell’ex Rossi – si legge nel testo – risultano presenti 21 nuclei familiari composti da 78 persone. Di essi 45 sono rappresentati da soggetti adulti e 33 da minori. Rispetto alla realtà di altri insediamenti presenti sul territorio nazionale, la peculiarità di questa comunità è l’alto livello di inclusione lavorativa, con famiglie che dispongono di un “contratto a tempo indeterminato” nel settore dei servizi (con relativi assegni familiari che, considerato l’alto numero di minori consente il raggiungimento di un reddito più che dignitoso); altre dove gli adulti hanno sottoscritto un regolare contratto stagionale; altri adulti svolgono l’attività di braccianti agricoli senza regolare contratto mentre per soli due nuclei si registra l’assenza di un reddito adeguato.