Nuovo campo rom Al Karama, un incontro per sensibilizzare i cittadini

E’ in programma per domani, alle ore 16 presso la sala conferenze ‘De Pasquale’ del palazzo comunale di Latina, l’incontro intitolato “AL KARAMA, nuovo campo rom: opportunità o assurdità?”.

Incontro, organizzato dall’Associazione 21 luglio, che ha come scopo stimolare il dibattito e fornire aggiornamenti alla cittadinanza per quanto riguarda la gestione ed i costi del campo rom pontino.

Amministrazione pontina che in controtendenza rispetto a quanto avviene in Italia, sta lavorando per la realizzazione di un nuovo insediamento per soli rom, proprio ad Al Karama. Un’opportunità per alcuni, un’assurdità per altri.

Nel corso dell’evento Associazione 21 luglio presenterà i costi economici, diretti e indiretti, per la costruzione del nuovo insediamento e i presupposti giuridici per una azione legale anti- discriminatoria.