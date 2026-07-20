Nuovo colpo per la Benacquista Latina, arriva Lorenzo Donadio

Nuovo innesto nel roster della Benacquista Assicurazioni Latina Basket guidata da coach Andrea Paccariè. La società pontina ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Donadio, guardia/ala romana classe 2001 (193 cm per 86 kg), reduce da un’importante stagione da protagonista nel campionato di Serie B Nazionale.

Il percorso del giocatore è contrassegnato da una scelta coraggiosa: il trasferimento a soli 17 anni negli Stati Uniti, dove ha militato per quattro stagioni nel campionato universitario NCAA, abbinando lo sport agli studi e conseguendo la laurea in Business Administration. Un’esperienza internazionale che ne ha forgiato il carattere e la mentalità tecnica, oggi messa a disposizione del club nerazzurro.

Queste le prime parole in nerazzurro di Lorenzo Donadio: “L’esperienza negli Stati Uniti mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto, dandomi la possibilità di vivere il college americano e di conseguire la laurea. Da quegli anni porto con me soprattutto la mentalità: avere obiettivi chiari e dare sempre il massimo ogni giorno. Lo scorso anno ho affrontato Latina e ho trovato una squadra solida e difficile da battere. A convincermi ad accettare questa sfida è stato il progetto presentatomi dal coach, che stimo molto, insieme all’ambizione della società di voler competere ai vertici. Non vedo l’ora di iniziare”.