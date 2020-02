Nuovo Coronavirus, negativi i test effettuati allo Spallanzani

Sono tutti negativi i test effettuati allo Spallanzani di Roma per il nuovo Coronavirus. Questo è chiaro dal bollettino dell’ospedale che viene diramato ogni giorno. Esclusi quindi casi a Latina.

Un’altra ragazza, di Pomezia, ma visitata alla clinica di Aprilia, è stata sottoposta al test per il Covid 19, che arriva dalla Cina. Intanto nel capoluogo non si parla d’altro e più di qualcuno ha preso d’assalto anche i supermercati, non solo per le mascherine e l’amuchina, ma anche per fare scorta di viveri.

L’invito è sempre quello alla calma, a non farsi prendere dal panico, perché in provincia non c’è nessun caso. Importante seguire quanto indicato dai canali ufficiali soprattutto relativamente alle norme igieniche. Lavarsi spesso le mani, starnutire nel fazzoletto e gettarlo subito, non toccare occhi, naso e bocca con le mani. Insomma le norme che ci sono state tramandate dalle nonne. E, in caso, di sintomi o sospetti di contatto con persone a rischio, non recarsi al pronto soccorso, ma chiamare i numeri 112 o 1500.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti