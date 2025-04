Nuovo furto all’asilo Ciancarelli di Latina Scalo, rubati tablet e cioccolatini

Ancora un furto ai danni dell’Istituto comprensivo “Aldo Manuzio” di Latina Scalo. Nella notte, ignoti si sono introdotti nella scuola materna Ciancarelli, in via della Stazione, portando via tablet, una fotocamera da oltre 700 euro e persino dolci e cioccolatini destinati ai bambini.

L’episodio, che sembra essere stato pianificato con cura – l’attrezzatura era custodita in una stanza chiusa a chiave – non ha causato danni strutturali, ma riaccende l’allarme sicurezza.

La stessa scuola fu colpita meno di un anno fa da un grave atto vandalico che devastò la sede della secondaria di primo grado: vetri rotti, estintori svuotati e danni ovunque.

Nel pomeriggio, il presidente della commissione scuola Mauro Anzalone e il sindaco Matilde Celentano visiteranno l’istituto. Un segnale di vicinanza e un invito a intervenire con misure concrete.