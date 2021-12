Nuovo Grifone, presentata la nuova squadra per l’inizio di stagione in A2

Poco meno di un mese al debutto storico in Serie A2, il prossimo 29 gennaio, per l’SBT Engineering Nuovo Grifone, storica società di bocce approdata sulla ribalta nazionale.

Prima giornata in casa presso il bocciodromo di Borgo Sabotino, attiguo al ristorante Il Grifone. Avversario il Fashion Service Sant’Angelo Montegrillo in provincia di Perugia.

L’SBT Engineering Nuovo Grifone è inserito nel girone 2 Centro Sud, insieme all’altra perugina Sant’Erminio, il Città di Acri (Cosenza), Santa Lucia – Sant’Alfredo (Salerno), Coppola Bocce (Caserta), NCDA Capitino (Frosinone) e Flaminio (Roma).

Partite di andata e ritorno, dal 29 gennaio all’11 giugno. Campionato della Federazione Italiana Bocce, egida Opes Italia.

Specialità “raffa”, la più praticata in Italia, in cui il gioco consiste nella giocata a punto, ossia nell’avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino e nella giocata raffa o di volo, cioè nel colpire, dichiarando il bersaglio, con la propria boccia un’altra boccia o il pallino.

Squadra affidata all’allenatore Riccardo Odorico, in passato Campione del Mondo, cinque volte Campione Europeo e attualmente Vice Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Questo l’organigramma completo, presentato presso il bocciodromo di Borgo Sabotino.

Presenti il delegato provinciale FBI Gianni Cedroni, il patron di SBT Engineering Giampiero Di Pofi, il presidente provinciale OPES Daniele Valerio e il consigliere comunale Renzo Scalco.

Il nuovo organico:

Società

Presidente: Antonello Testi

Vice presidente: Pompeo Porcelli

Collaboratori

Gaetano Molinari

Gino Canestrari

Daniele Agostinelli

Staff

Allenatore: Graziano Odorico

Vice allenatore: Vladimiro Pace

Vice allenatore: Natale Mannauzzi

Preparatore atletico: Anita Barone

Squadra

Massimiliano Angelucci (Capitano)

Elia Di Bernardo Gagliardi

Mattia Di Bernardo Gagliardi

Umberto Iaboni

Giancarlo De Iulis

Gaetano D’Alterio

Luca Casinelli

Antonello Testi

Pompeo Porcelli

Partner commerciali

SBT Engineering

Gruppo Scuccato

Tabaccheria El.Ka.Ma

Rocco Giocattoli

“Da cinquant’anni il Nuovo Grifone porta avanti il movimento bocciofilo – afferma Gianni Cedroni delegato provinciale FIB – e la serie A2 è il giusto premio per una passione passata di padre in figlio, da Antonio ad Eliseo, fino ad Antonello attuale presidente della società.

Darò il mio appoggio come dirigente federale e personale, avendo fatto parte del Nuovo Grifone per 30 anni. Auspico che la pandemia possa allentare la presa, vogliamo portare questo sport nelle scuole e raggiungere altri obiettivi come FIB”.

“I ragazzi sono molto motivati e prontissimi, anche se per alcuni di loro è la prima esperienza, dopo avere fatto benissimo nelle serie minori”. A parlare è il capitano Massimiliano Angelucci, che poi fa riferimento a Riccardo Odorico: “Un allenatore pluridecorato come il nostro non ce l’ha nessuno e ci darà sicuramente il 10-15% in più rispetto agli altri”.

Una spinta emotiva da parte del patron di SBT Engineering Giampiero di Pofi:

“Bisogna sempre ambire alla vittoria, anche se non arriva, ma importante è metterci il massimo impegno e sportività. Saremo contenti in virtù della nostra partnership, vedere crescere il Nuovo Grifone, perché possa arrivare il più avanti possibile”.

Si torna in campo con il vice presidente e giocatore Pompeo Porcelli:

“Chilometri di passione in un campionato molto difficile, a confronto con le migliori squadre d’Italia come il Flaminio Roma, insieme ad altre squadre che hanno valori non indifferenti. Noi venderemo cara la pelle, siamo una squadre di giovani e gente d’esperienza. Cercheremo di vincere soprattutto in casa nostra”.