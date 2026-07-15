Nuovo Latina, accuse al Certosa. Avanti con il settore giovanile

Niente Serie D, il Nuovo Latina accusa il Certosa di un clamoroso voltafaccia e annuncia vie legali, ma decide di ripartire subito blindando il settore giovanile con una fusione e un nuovo centro sportivo d’avanguardia. Sono ore convulse per il club pontino, che ha affidato a due comunicati ufficiali la rabbia per una trattativa saltata in modo a dir poco rocambolesco e, al tempo stesso, il rilancio dei propri programmi per la stagione 2026/2027.La trattativa per l’acquisizione del titolo del Certosa si è interrotta nel peggiore dei modi. Il Nuovo Latina punta il dito direttamente contro i rappresentanti del club romano, Cristian Ranalli e Daniele Bordacconi, accusandoli di un comportamento “gravissimo e lesivo della buona fede”.

Secondo la ricostruzione del club di Latina, lo scorso venerdì la società pontina aveva persino sostenuto integralmente, attraverso un proprio sponsor, i costi per l’iscrizione del Certosa al campionato di Serie D, permettendo al club di formalizzare la propria partecipazione al torneo. L’accordo prevedeva di incontrarsi il lunedì successivo per siglare il passaggio definitivo. Quel giorno, però, Ranalli e Bordacconi si sarebbero resi completamente irreperibili, non rispondendo a chiamate o email. Poco dopo, la doccia fredda: il titolo del Certosa è stato ceduto alla Viterbese. La società pontina si è sentita raggirata e ha dunque annunciato battaglia: “Ci riteniamo gravemente danneggiati e chiederemo che tutte le circostanze della vicenda siano accertate nelle competenti sedi giudiziarie e sportive, al fine di verificare eventuali responsabilità. Siamo stati indotti a sostenere un rilevante impegno economico confidando in accordi che non sono stati rispettati.”

Nonostante ciò però, il Nuovo Latina non si ferma e riparte dalle fondamenta, mettendo al centro del progetto il settore giovanile per la stagione 2026/2027. La prima grande novità riguarda la fusione con il San Pietro e Paolo, struttura presso la quale si stanno svolgendo gli allenamenti e che, a partire da quest’anno, assumerà anch’essa il nome di Nuovo Latina. Inoltre, la società è pronta a inaugurare la sua nuova casa: aprirà a breve il centro sportivo in zona R6. Si tratta di un impianto moderno e all’avanguardia, dotato di un campo in erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi, palestra, bar e ristorante. Un investimento cruciale per dare alle famiglie e ai giovani atleti del territorio strutture di prim’ordine e basi solide per il futuro.