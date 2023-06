Nuovo mammografo all’ ospedale Goretti, l’intervento di Sambucci

Il commento del consigliere regionale e vice presidente della Commissione agricoltura Vittorio Sambucci, sull’inaugurazione del nuovo mammografo digitale:

“La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo per contrastare la malattia diagnosticandola tempestivamente ed è ancora più importante nello screening della mammella. In questi termini, il supporto di tecnologie avanzate rappresenta un ulteriore elemento fondamentale, un importante servizio per le donne e per la comunità intera. Ecco perché, con vero piacere, su invito dell’ASL di Latina e della dirigente dott.ssa Silvia Cavalli, ho partecipato all’inaugurazione del nuovo mammografo digitale presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un particolare ringraziamento va al lavoro encomiabile della Breast Unit, al dottor Fabio Ricci e alla senologia radiologica, che ora avranno a disposizione un nuovo strumento per combattere la battaglia contro il cancro al seno”.