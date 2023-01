Nuovo Ospedale del Golfo: Regione, Asl e Inail approvano lo schema d’accordo

E’ stato approvato, su proposta dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e della giunta regionale del Lazio, lo schema di accordo tra Inail, Regione e Asl di Latina per la costruzione e la gestione del Nuovo Ospedale del Golfo nel Comune di Formia.

“Un passo avanti decisivo per la realizzazione di un’opera fondamentale e attesa da tempo, che consentirà di potenziare l’offerta sanitaria territoriale, dell’area del sud pontino in particolare, e di rispondere in modo più capillare e puntuale alle esigenze di cura dei cittadini” affermano l’assessora della Regione Lazio, Enrica Onorati, e il consigliere regionale Salvatore La Penna.

La nuova struttura accoglierà 20 reparti per un totale di 250 posti letto e 18 posti di terapia intensiva, numero che potrà essere incrementato fino a 80 in caso di emergenza.

Lo schema di accordo si compone di otto articoli che regolano le prossime fasi di sviluppo del progetto a partire dall’impegno assunto da ciascun ente, nell’ambito delle proprie competenze, per predisporre gli atti necessari all’alienazione in favore dell’Inail dell’area dell’ex Enaoli, di proprietà regionale, e alla successiva realizzazione del nuovo ospedale.

“Con orgoglio ho votato quest’atto così importante per il nostro territorio, – sottolinea Enrica Onorati – un’opera finanziata dalla Regione con oltre 80 milioni di euro e che è espressione della politica che ci piace, quella fatta di lavoro di squadra, soldi pubblici spesi bene sui territori per una sanità che guarda al futuro, da realizzare al più presto”.

“Diamo un decisivo impulso a un progetto che permetterà di elevare la qualità dell’offerta sanitaria del sud pontino – aggiunge La Penna – e di realizzare un nuovo presidio ospedaliero. Si va nella direzione di garantire il diritto alla salute e pari accesso alle prestazioni sanitarie di tutti i cittadini, nei diversi territori. Un ringraziamento doveroso all’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, per aver saputo ascoltare e accogliere le istanze di un territorio che merita grande attenzione”.