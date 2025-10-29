Nuovo Piano Abc, FdI:”Finalmente un cambio di passo per la pulizia urbana”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’avvio del nuovo Piano ABC dedicato alla gestione della pulizia urbana a Latina, definendolo “un punto di svolta concreto e irreversibile” dopo anni segnati da inefficienze e incuria.

Secondo FdI, il precedente modello di raccolta dei rifiuti, sostenuto dall’amministrazione Coletta e dalla maggioranza LBC, con l’appoggio del Partito Democratico, avrebbe mostrato tutti i suoi limiti, soprattutto nella gestione dello spazzamento, della raccolta dei rifiuti abbandonati e del decoro urbano.

Il nuovo progetto, spiegano i consiglieri, punta a unire la raccolta differenziata con un deciso potenziamento dei servizi di pulizia, introducendo maggiore programmazione e attenzione alle esigenze dei cittadini. “Non si tratta di una trovata di comunicazione – si legge nel comunicato diffuso – ma di una risposta concreta per restituire dignità e decoro a tutti i quartieri della città”.

FdI ha anche voluto ringraziare le lavoratrici e i lavoratori di ABC, che “ogni giorno operano sul territorio con grande senso del dovere, spesso in condizioni difficili”, ribadendo la necessità di garantire loro strumenti adeguati e tutele reali.

“Latina non ha più bisogno di chiacchiere e promesse – conclude la nota – ma di azioni concrete. Con questo piano si avvia una vera discontinuità rispetto al passato, tutelando al tempo stesso l’azienda pubblica e i suoi dipendenti.”