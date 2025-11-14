Nuovo ponte sul fiume Sisto, approvato il progetto esecutivo

È stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Sisto, passaggio decisivo che rende l’opera finalmente cantierabile. La validazione è arrivata dopo le verifiche tecniche richieste e apre ora alla fase organizzativa: nei prossimi giorni si terrà un incontro tra la Provincia di Latina, il comune di San Felice Circeo e ANAS per definire nel dettaglio le prossime mosse. Entro la prima decade di dicembre verranno attivate le procedure di affidamento dei lavori.

Un’infrastruttura strategica per l’area compresa tra Terracina e il confine con San Felice, tratto particolarmente trafficato nei mesi estivi e fondamentale per garantire collegamenti e servizi ai residenti durante tutto l’anno. Il nuovo ponte mira a migliorare la viabilità e a rispondere a esigenze ormai urgenti sia dal punto di vista della mobilità sia della sicurezza.

Il progetto arriva alle ultime battute dopo un iter complesso, partito nell’aprile 2024 con la firma di un protocollo d’intesa tra i due comuni coinvolti, la Provincia e ANAS per assicurare l’attuazione dell’intervento.

“Ringraziamo gli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici per la certosina opera prestata, e i cittadini per la grande comprensione dimostrata. Con l’approvazione del progetto esecutivo diamo seguito a uno dei primi impegni presi dell’assessorato, che ha portato gli uffici a svolgere un lavoro di coordinamento, sviluppo e sintesi, tenendo presenti tutti gli aspetti della vicenda sia tecnici che amministrativi. Un iter complesso iniziato nel 2017 quando è stato necessario demolire il vecchio ponte ed è stato sostituito dall’attuale ponte Bailey, una condizione di disagio, con i relativi oneri, che ora ci avviamo a superare per garantire una viabilità adeguata a beneficio dell’intero territorio”, hanno dichiarato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e il vicesindaco Claudio De Felice.