Nuovo ponte sul fiume Sisto, approvato il progetto esecutivo

È stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Sisto, passaggio decisivo che rende l’opera finalmente cantierabile. La validazione è arrivata dopo le verifiche tecniche richieste e apre ora alla fase organizzativa: nei prossimi giorni si terrà un incontro tra la Provincia di Latina, il comune di San Felice Circeo e ANAS per definire nel dettaglio le prossime mosse. Entro la prima decade di dicembre verranno attivate le procedure di affidamento dei lavori.
Un’infrastruttura strategica per l’area compresa tra Terracina e il confine con San Felice, tratto particolarmente trafficato nei mesi estivi e fondamentale per garantire collegamenti e servizi ai residenti durante tutto l’anno. Il nuovo ponte mira a migliorare la viabilità e a rispondere a esigenze ormai urgenti sia dal punto di vista della mobilità sia della sicurezza.
Il progetto arriva alle ultime battute dopo un iter complesso, partito nell’aprile 2024 con la firma di un protocollo d’intesa tra i due comuni coinvolti, la Provincia e ANAS per assicurare l’attuazione dell’intervento.