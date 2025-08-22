Nuovo Sabotino, si ferisce con una sega circolare: necessario l’elisoccorso

Momenti di paura ieri a Nuovo Sabotino, dove un uomo è rimasto gravemente ferito a un braccio mentre stava utilizzando una sega circolare per lavori domestici.

Secondo quanto riportato da Latina Oggi, l’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno. Immediato l’allarme e la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza, l’automedica ed è stato attivato anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo dell’accaduto, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione.

Le condizioni sono state giudicate serie ma non critiche dai sanitari, che hanno provveduto a stabilizzare il paziente e a monitorarne l’evoluzione clinica.