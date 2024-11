Nuovo treno per Itri, Ghera e Palazzo:”Regione al fianco dei pendolari”

A partire dal primo dicembre prossimo, i treni delle ore 13.36 in partenza da Roma Termini e diretti a Minturno, fermeranno anche alla stazione ferroviaria di Itri, così come richiesto dai pendolari della zona da tempo.

“Dopo anni di richieste rimaste inascoltate da parte dei pendolari, finalmente l’attesa risposta. Grazie alla immediata disponibilità dell’assessore Ghera, è stato possibile aggiungere la fermata a Itri che, dal 1° dicembre, semplificherà la vita a molti dei miei concittadini, a dimostrazione che ora in Giunta la loro voce è ascoltata”, ha commentato l’assessore all’Ambiente, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“Siamo felici di dare questa buona notizia ai numerosi utenti di questo servizio che si erano rivolti a noi per sollecitare la fermata del treno che da Roma trasporta ogni giorno moltissimi pendolari, tra lavoratori e studenti, e che saltava la stazione di Itri. Ringrazio l’assessore Elena Palazzo per essersi fatta portavoce dei residenti suoi concittadini. Il nostro Assessorato continua a impegnarsi per migliorare il servizio di trasporto, ascoltando e rispondendo, laddove possibile, alle necessità dell’utenza”, ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.