Obesità e diabete, il meeting al Rosselli di Aprilia

‘Conoscere e prevenire Obesità e Diabete’, è questo il nome del meeting che ha visto impegnati i ragazzi dell’Istituto superiore Rosselli di Aprilia, con lo scopo di sensibilizzare e conoscere al meglio le due malattie.

Il progetto è nato dall’iniziativa di AIDA, Associazione Italiana Diabetici Aprilia, membro della Federazione Diabetici Lazio, da otto anni impegnata nella diffusione della conoscenza di Obesità e Diabete, dei rischi di queste gravi patologie sociali e come prevenirle. La proposta di informare gli studenti è stata accolta con entusiasmo dal Dirigente Scolastico Ugo Vitti, il quale ha rimarcato l’importanza di tali iniziative, non solo per informare gli studenti, ma anche per permettere la divulgazione di buone pratiche, a partire dalla comunicazione e condivisione di lavori svolti in classe, con la partecipazione dei professori delle varie discipline coinvolte.

Tenutosi in presenza, in Aula Magna, l’evento ha vantato la partecipazione del presidente dell’A.I.D.A. (Associazione Italiana Diabetici Aprilia) Giustino Izzo, del Segretario A.I.D.A. e Consigliere Regionale FDL Dott. Alessandro Tempesta, dell’Assessore alle politiche Sociali Francesca Barbaliscia, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Fanucci, del Segretario dell’Ordine dei Medici della Provincia di Latina il Dott. Aldo Pastore, del Direttore CDS del distretto 1 ASL Latina Dott. Belardino Rossi e della rappresentante dei genitori dell’Istituto Nicoletta De Rossi.

Hanno relazionato altresì le docenti del Rosselli le Professoresse Luigina De Chiara e Maria Luisa Bagnara. A moderare il meeting, la coordinatrice del progetto per l’Istituto, la professoressa Sabrina Vento. Dopo i saluti del professor Amati, collaboratore del dirigente, il quale ha accolto e salutato ospiti, studenti e convenuti, ha aperto il convegno Giustino Izzo, Presidente dell’A.I.D.A., il quale ha sottolineato la rilevanza dell’evento e ringraziato il Rosselli per aver ospitato il progetto. A seguire, l’Assessore alle politiche Sociali, Francesca Barbaliscia, la quale ha evidenziato le problematicità di una patologia che può manifestarsi anche nella preadolescenza. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Gianluca Fanucci ha invitato gli studenti ad ascoltare con attenzione i consigli di docenti ed esperti, per poter prevenire errati stili alimentari, causa di future possibili disfunzioni.

Il Consigliere dell’Ordine dei medici di Latina, il dottor Aldo Pastore, in vece del Presidente dell’Ordine Giovanni Maria Righetti, ha illustrato le funzionalità e le modalità delle segnalazioni che l’Ordine riceve, in merito a tali problematiche, ribadendo la forte sinergia con le istituzioni scolastiche.

Il dottor Belardino Rossi, direttore CDS Distretto 1 ASL Latina, avverte che “Gli studenti, anche se non direttamente coinvolti, sono testimoni degli eventi. Spetta a loro – continua Rossi – il contributo per migliorare la realtà locale, partendo dal proprio ambito familiare”.

Videoclip dal forte impatto emotivo, quello mostrato dal Segretario A.I.D.A. e Consigliere Regionale FDL, dottor Alessandro Tempesta. “Il fenomeno dell’obesità tra i giovani – sostiene Tempesta – ha subito un notevole incremento, arrivando sino a raddoppiare, negli ultimi trent’anni. L’obesità – prosegue – è un sicuro precursore del diabete. Fondamentali – conclude – due passaggi: informarsi e comunicare, ovvero conoscere e studiare a fondo tale problematica, per poterla prevenire”.

La professoressa Luigina De Chiara ha esposto una interessante e precisa disamina sul tema, approfondendo l’aspetto scientifico ed alimentare: “Noi siamo quello che mangiamo, – spiega De Chiara – essenziale rispettare una dieta equilibrata, prediligendo alimenti a Kilometro zero, e conoscere le conseguenze, di breve e lungo termine, delle cattive abitudini alimentari”.

Cause e modi per prevenire obesità e diabete, il fulcro su cui ruota l’intervento della professoressa Maria Luisa Bagnara. “Esistono – illustra Bagnara – due tipologie di diabete: di tipo uno e due, secondo l’origine. Il primo tipo non ha origini alimentari, mentre il secondo è determinato da fattori ereditari e da stili alimentari. Importante la prevenzione”. Utile l’esposizione, a cura della professoressa, relativa alle misurazioni della composizione corporea, quali il BMI (Indice di Massa Corporea, n.d.r.) e la bilancia impedenzometria. Una breve discussione con gli studenti, chiude il convegno.

Il dirigente Scolastico del Rosselli, Ugo Vitti esprime entusiasmo per l’attiva partecipazione della comunità scolastica al tema: “Siamo consapevoli – afferma il Dirigente – che la prevenzione, attraverso la conoscenza del tema dell’obesità e del diabete, siano fondamentali nel range di età che include i nostri studenti. Una sana alimentazione – prosegue – ed un corretto stile di vita, diminuiscono le probabilità che tali patologie si manifestino. Come Istituto, siamo sempre pronti – conclude – ad illustrare ed approfondire tutti i possibili aspetti della vita, scolastica e non. Motivo per cui, siamo stati onorati di ospitare un team di esperti, che abbiano guidato, con documentazione scientifica, alla conoscenza di concetti e tematiche utili alla formazione olistica dei nostri studenti”.