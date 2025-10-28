Obiettivo continuità: la Benacquista a Nocera per restare al comando

Archiviata la preziosa vittoria sul campo di Ravenna, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna subito in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale. Mercoledì 29 ottobre, con palla a due alle 20:30, i nerazzurri affronteranno al PalaCoscioni di Nocera Inferiore la Power Basket Nocera, in un match che rappresenta un nuovo test di maturità per la capolista del Girone B.

Per la formazione pontina si tratta della quinta trasferta su otto gare disputate, un ruolino di marcia finora eccellente: sei vittorie su sette incontri e primo posto a quota 12 punti, in coabitazione con JuveCaserta, Virtus Roma 1960 e Pielle Livorno. Caserta e Luiss Roma restano le uniche imbattute del girone, ma con una gara in meno.

Nonostante la classifica possa suggerire un pronostico favorevole, la sfida contro Nocera nasconde diverse insidie. La Power Basket ha già affrontato top team come Caserta, Livorno e Luiss Roma, e nel roster può contare su elementi di esperienza e qualità come Donadio, Cappelletti, Saladini e lo svedese Czerapowicz. A rendere la sfida ancora più sentita, la presenza di due ex nerazzurri: Arcangelo Guastamacchia e Alessio Truglio.

Le parole di Alessandro Cipolla

“Siamo molto contenti di questo avvio di stagione – racconta Alessandro Cipolla – non era affatto scontato riuscire a partire con questa continuità di risultati, soprattutto considerando che siamo un gruppo praticamente nuovo. Fin da subito, però, si è creata una grande alchimia tra di noi, sia umana che tecnica. La vittoria di Ravenna ci ha dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi: è stata una partita tosta, su un campo difficile, ma siamo stati bravi a partire bene e, soprattutto, ad aiutarci nei momenti di difficoltà. È questo spirito di squadra che fa davvero la differenza”.

“Affrontiamo Nocera con rispetto e concentrazione. Tutte le trasferte sono insidiose, e questa in particolare arriva in un periodo molto intenso con tre partite in sette giorni. Dovremo essere pronti sin dall’inizio e giocare con la nostra identità: intensità, coesione e la voglia di migliorarci sempre. Anche con l’assenza di Brian Sacchetti – che sarà ancora fermo per qualche settimana, ndr – stiamo dimostrando di saperci adattare e di riuscire a dare sempre qualcosa in più per la squadra”.

“In questo gruppo c’è grande disponibilità al sacrificio: ognuno è pronto a fare un passo in più per il compagno e per la squadra. Questo atteggiamento, insieme al lavoro quotidiano e alla guida di un allenatore che riesce a tenere sempre tutti concentrati e motivati, è ciò che ci permette di crescere partita dopo partita. Vogliamo continuare su questa strada, con fame, determinazione e con il fuoco dentro”.