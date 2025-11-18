Occupazione irregolare del suolo pubblico: scatta la sospensione per l’Old Tom

Il cuore della movida di Latina, in via Neghelli, dovrà fare a meno per qualche giorno dell’Old Tom, il pub al centro di un provvedimento restrittivo del Comune.

L’amministrazione ha infatti ordinato la sospensione della licenza per tre giorni, dopo aver accertato una serie di irregolarità legate all’occupazione dello spazio pubblico.

Tutto è partito da un controllo della Polizia Locale: gli agenti avevano individuato sulla carreggiata alcuni elementi d’arredo – tre botti e due fioriere – collocati senza la necessaria autorizzazione.

La multa era scattata immediatamente, ma da lì sono emersi ulteriori sviluppi.

Nei giorni successivi, verifiche più approfondite hanno rivelato che il gestore non solo non aveva eliminato gli oggetti segnalati, ma aveva anche ampliato l’allestimento esterno con tavolini, sedute, sgabelli e perfino un bancone aggiunto sul marciapiede.

Questo comportamento, considerato un mancato adeguamento alle disposizioni comunali, ha spinto il Servizio Attività Produttive a intervenire con un provvedimento più severo: la chiusura temporanea dell’attività come misura sanzionatoria.

Per il pub, dunque, si prospettano alcune giornate di serrande abbassate prima di poter riprendere la normale attività.