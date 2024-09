Occupazioni abusive al ‘Colosseo’, Calandrini:”Le istituzioni stanno facendo il possibile”

“In merito alla situazione del condominio Colosseo Ovest a Latina e di quello poco distante denominato Palazzo Di Vetro, desidero riconoscere gli sforzi che le istituzioni stanno portando avanti per contrastare il degrado e le occupazioni abusive ma è altresì evidente come il problema persista nonostante le azioni già intraprese”. E’ con queste parole che Nicola Calandrini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione che nell’ultimo periodo sta interessando i complessi abitativi del Colosseo a Latina.

“È evidente che le forze dell’ordine e le autorità competenti stanno facendo il possibile, ma la complessità della situazione richiede un’accelerazione degli interventi. La presenza di occupazioni abusive, come riportato dalla stampa ormai da mesi, è aggravata da situazioni pericolose come l’uso di bombole di gas per cucinare all’interno degli immobili. Questo non solo espone le persone coinvolte a rischi gravissimi, ma crea anche un potenziale pericolo per tutti coloro che vivono o lavorano nelle vicinanze. È fondamentale intervenire con maggiore tempestività per scongiurare episodi ben più drammatici.