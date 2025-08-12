Officina aperta nonostante la sospensione, struttura sequestrata e titolare denunciata

Nonostante il provvedimento di sospensione dell’attività, continuava a rimanere aperta come niente fosse. E’ per questo motivo che per un officina in centro a Latina è scattata l’esecuzione del sequestro giudiziario. A notificare il provvedimento il personale del servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asl di Latina, che si è trovato ad avere a che fare con la rabbia della titolare, infastidita dalla loro presenza.

La donna ha iniziato ad inveire contro il personale facendo si che venisse richiesto l’intervento degli agenti della Squadra Volante, anche loro poi insultati e aggrediti verbalmente dalla stessa. Proprio per questo oltre al sequestro dell’attività, gli agenti della Questura di Latina hanno denunciato la donna per ingiuria a pubblico ufficiale.