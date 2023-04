Officine del Sapere, numeri da record per l’azienda di formazione pontina

Fondata a Latina ma da tempo attiva su tutto il territorio nazionale, Officine del Sapere crede nella formazione come motore della produttività aziendale. 402 imprese in 15 diverse regioni e progetti per oltre 24 milioni di euro. Sono questi i traguardi raggiunti dall‘azienda pontina che opera in settori strategici come ricerca, formazione e sviluppo d’impresa e che negli ultimi mesi ha accompagnato le imprese clienti nella candidatura alla misura nata per finanziare la formazione del personale.

“Il 27 marzo scorso – ricorda l’amministratore Michele Scopelliti – scadeva il termine per poter presentare le progettualità al FNC (fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione.). Tante aziende, grazie a questa proroga concessa dall’Anpal, hanno potuto usufruire di questo importante strumento approfittando dell’ulteriore scadenza. Abbiamo candidato 402 progetti distribuiti in 15 regioni d’Italia per un valore economico totale che supera i 24 milioni di euro: cifre che rendono la misura di un interesse sempre maggiore verso la riqualificazione professionale. Il Fondo Nuove competenze – spiega Scopelliti – è nato per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia puntando sulla riqualificazione del personale. In questo secondo avviso si è ulteriormente accentuato l’interesse verso i settori digital e green e i percorsi formativi progettati da Officine del Sapere intendono far acquisire ai lavoratori competenze conformi agli standard europei più avanzati e, di conseguenza, incrementare la competitività delle aziende nei mercati di riferimento. Abbiamo riscontrato enorme interesse da parte delle imprese dei servizi e del manufatturiero- aggiunge – con particolare riferimento alla necessità di far acquisire ai propri addetti tutte le competenze necessarie in ambito ‘Transizione 4.0’. La formazione finanziata è un’enorme opportunità che tutte le imprese, comprese le più piccole, possono e dovrebbero utilizzare. Non tutte , però, sono a conoscenza degli strumenti di finanza agevolata, a fondo perduto o bonus disponibili per accedere alla formazione, sia in presenza che a distanza. Officine del Sapere è impegnata a tutto campo nel far conoscere queste opportunità”.

“In ambito FNC – spiega ancora Scopelliti– come per gli altri servizi, ci occupiamo di tutte le fasi: dalla progettazione alla gestione per finire con la rendicontazione. Infatti, in attesa dell’approvazione dei nuovi progetti, stiamo concludendo la rendicontazione dei piani delle 114 aziende che hanno beneficiato del Fondo Nuove Competenze durante il primo avviso per altri 9 milioni di euro richiesti”.