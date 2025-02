Oggi a Itri l’ultimo saluto a Luigi, il bimbo di 3 anni morto in piscina a Fondi

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa dell’Annunziata ad Itri i funerali del piccolo Luigi, il bimbo di appena tre anni morto mercoledì sera nella piscina di un centro sportivo di Fondi.

Una vera e propria tragedia alla quale ancora oggi non si riesce a trovare una spiegazione. Spiegazioni che arriveranno sicuramente dall’autopsia svolta ieri sul corpo del piccolo all’ospedale Santa Maria Goretti. Nel frattempo vanno avanti le indagini dei carabinieri per ricostruire esattamente cosa sia successo mercoledì. Dalle prime ricostruzioni il bimbo era nella piscina riservata ai bambini quando ha accusato il malore. Immediato l’allarme lanciato ai sanitari che in pochi minuti hanno inviato sul posto un’ambulanza. Chiesto poi l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al San Giovanni Di Dio di Fondi. Trasferimento che però si è rilevato inutile.

Oggi dunque, sotto proclamazione di lutto cittadino da parte del commissario prefettizio di Itri, in tanti tra conoscenti, amici e parenti, daranno l’ultimo saluto al piccolo Luigi.