Oggi Latina celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato

Latina celebra oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato con un pomeriggio e una serata all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e dell’incontro tra culture. A partire dalle 17.30, l’Arena del Museo Cambellotti ospiterà l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dal progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune di Latina, in collaborazione con gli enti gestori Il Quadrifoglio e Astrolabio e numerose associazioni del territorio.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Da ogni viaggio nasce una nuova speranza”, un messaggio che accompagnerà l’intera manifestazione, aperta gratuitamente alla cittadinanza.

Ad aprire l’evento sarà la parata del Circus Karakasciò, seguita dall’apertura degli stand espositivi curati dal progetto Sai e dalle associazioni partecipanti. Fino alle 19.30 spazio anche ai più piccoli con l’Area Bambini e i gonfiabili gestiti da Mago Spillo Park.

Dopo i saluti istituzionali previsti alle 18.30, il programma proseguirà con gli spettacoli di animazione del Circus Karakasciò e, alle 20.30, con una cena multietnica accompagnata dalla musica del gruppo Wontanara Baadaye.

Gran finale dalle 21.15 alle 23 con il concerto multiculturale che vedrà esibirsi Antiqua Istanbul con musica tradizionale turca, Vizzino con il gruppo musicale di Lgnet e Bomby Pinkdino con il suo repertorio rap.

“Lavoriamo ogni giorno per trasformare l’accoglienza in integrazione e inclusione sociale”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Galardo, sottolineando il ruolo storico di Latina come città dell’accoglienza e l’importanza di valorizzare il contributo delle diverse comunità presenti sul territorio.

All’iniziativa partecipano anche numerose realtà del terzo settore, tra cui Caritas Diocesana di Latina, Emergency, Avvocato di Strada, Fondazione Migrantes, Amnesty International, Nuovi Traguardi, Famiglie Insieme, Anolf e Lgnet.

L’ingresso è libero e tutte le attività sono gratuite.